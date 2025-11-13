テクニカルポイント ドルカナダ、トレンド性は消滅、今後の方向性探る局面 1.4190エンベロープ1%上限（10日間） 1.4114ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.4065一目均衡表・転換線 1.404910日移動平均 1.402321日移動平均 1.4014一目均衡表・基準線 1.4008現値 1.3933200日移動平均 1.3932ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 1.3923一目均衡表・雲（上限） 1.3909