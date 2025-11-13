東京・町田市の路上で女性にわいせつな行為をしようとしたうえ、ケガをさせたとして、26歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、角田楓容疑者はことし8月、町田市の路上で20代の女性にわいせつな行為をしようとして、羽交い締めにするなどして押し倒し、女性にケガをさせた疑いがもたれています。女性は両腕などに全治3週間のケガをしました。角田容疑者は、事件の20分ほど前にも現場からおよそ1キロの場所で、別の女性にわ