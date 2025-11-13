映画「ネタニヤフ調書汚職と戦争」の一場面（配給トランスフォーマー、（C）2024BNUPRODUCTIONSLLCALLRIGHTSRESERVED.）イスラエルのネタニヤフ首相による汚職事件の捜査を通じ、同国がパレスチナ自治区ガザ攻撃を長期間続けた背景を探ったドキュメンタリー映画「ネタニヤフ調書汚職と戦争」が8日から日本で上映開始され、好評を博している。流出した実際の取り調べ映像を使う異例の内容で、イスラエル国内では