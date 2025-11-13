命名・進水式を前に報道陣に公開された海上自衛隊の哨戒艦「さくら」（手前）と「たちばな」＝13日午後、横浜市磯子区警戒監視に特化して任務に当たる海上自衛隊の新たな艦艇「哨戒艦」2隻の命名・進水式が13日、ジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場（横浜市）で開かれた。防衛省や同社の関係者ら計約100人が参加。艦名は「さくら」と「たちばな」に決まった。就役は2027年1月以降の見通し。日本周辺では中国やロシ