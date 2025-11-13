気象庁は、沖縄県に線状降水帯の予測情報を発表しました。【映像】気象庁からの発表を見る気象庁は、沖縄県の沖縄本島地方では13日夜遅くから14日未明にかけて線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、土砂災害や河川の氾濫など厳重な警戒が必要です。（ANNニュース）