韓国・ソウル近郊で13日、市場にトラックが突っ込み、20人が死傷しました。現地消防によりますと、13日午前11時ごろ、ソウル近郊の富川（プチョン）市で1トントラックが市場に突っ込みました。トラックは人を巻き込みながら市場内をおよそ150メートル走行していて、防犯カメラには、店舗を壊しながら進むトラックや逃げまどう人たちの姿が捉えられています。現地消防によりますとこの事故で2人が死亡、18人が重軽傷を負いました。