公正取引委員会は「三菱ふそうトラック・バス」の下請法違反を認定し、勧告を行いました。三菱ふそうトラック・バスは、バスのドアなど部品の製造で使う「金型」を下請事業者に貸し出したあと、長期間、無償で保管しておくよう強制したということです。「金型」は大きいもので重さ10トンを超え、下請事業者は保管費用などを負担していましたが、三菱ふそうトラック・バスは金型の回収や費用の負担に応じなかったということです。公