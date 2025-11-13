ＨＰＣシステムズ [東証Ｇ] が11月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年6月期第1四半期(7-9月)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の1.6億円に急拡大し、通期計画の7億円に対する進捗率は5年平均の11.2％を上回る23.9％に達した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.8％→8.8％に改善した。 株探ニュース