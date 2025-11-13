専業投資家のテスタが、自身のXを更新。「スキャだけしてた時はだいたい日別では毎月２０勝２敗とか３敗くらいだったので、ドカンもありましたが、それでも月間利益ベースでは安定してたので特に問題はなくコツコツコツコツと毎日積み上げてました」と、2007年〜2008年に稼いだ月別の収支画像を投稿すると、ネット上で話題となっている。【画像】赤字が気になるけど…ほぼ黒字！気になるテスタの月別収支この日は、ファンか