米ワシントン大の陸上部は１２日、岡山・津山高３年のドルーリー朱瑛里（しぇり）（１７）が加入するとＳＮＳで発表した。中学３年時に全国都道府県対抗女子駅伝３区での１７人抜きの区間新記録で注目を集めた。１５００メートルが専門で、２０２２年全国中学校体育大会で優勝。２４年にはＵ２０（２０歳未満）アジア選手権を制し、Ｕ２０世界選手権にも出場した。