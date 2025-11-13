トラックなどの部品製造に必要な金型を下請け業者に無償で保管させていたとして、公正取引委員会は１３日、商用車大手の「三菱ふそうトラック・バス」（神奈川）の下請法違反（利益提供要請の禁止）を認定し、再発防止を求める勧告を出した。発表によると、同社は２０２４年３月以降、発注の見通しがないにもかかわらず、トラックやバスのバンパーなどを製造する際に必要な自社所有の金型など計５６９４個を、下請け業者６１社