【モデルプレス＝2025/11/13】Netflix「イカゲーム」シリーズに出演していた元IZ＊ONEでアーティストのチョ・ユリ（JO YURI）が11月12日、自身のInstagramを更新。イベント出席時のショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】「イカゲーム」出演女優「存在感すごい」話題のミニワンピ姿◆チョ・ユリ、ミニワンピで美脚披露チョ・ユリは「Cocooning on Ice」とつづり、ブランド「Longchamp（ロンシャン）」の新作発表イベントで