ボーソー油脂は、国内最大級のお菓子・パン作りのための専用ECサイト「cotta（コッタ）」とのコラボ企画で、「ボーソー米油で作るお菓子・料理・パンのフォトコンテスト2025」を10月27日から開催している。毎年好評の企画で、昨年から応募できる料理ジャンルにパンを新たに追加。「皆様から大変ご好評をいただきましたことを受け、今年も開催する運びとなった」（同社）。お菓子や料理・パンづくりなど、幅広いシーンで活用