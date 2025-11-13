13日午前10時55分ごろ、60代のAが運転していた1トントラックが、京畿道富川市梧亭区遠宗洞（キョンギド・プチョンシ・オジョング・ウォンジョンドン）第一市場の商店街に突っ込み、2人が死亡、18人が負傷した。この事故で車にはねられた70代の女性歩行者2人は、心停止状態で心肺蘇生を受けながら病院に搬送されたが、結局死亡した。富川五井保健所はこの日、現場ブリーフィングを通じて「死傷者は20人と確認された」とし、「自力で