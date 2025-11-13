史上最長期間を記録した米連邦政府のシャットダウン（一時業務停止）が、12日（現地時間）に終了した。トランプ大統領はこの日午後9時45分（米東部時間）、連邦下院から送られてきた暫定予算案に署名した。大統領の署名とともにシャットダウンは終了した。米下院はこれに先立ち、同日午後の本会議で、10日に上院で修正可決された暫定予算案を採決に付し、賛成222票、反対209票で通過させた。これによって、先月1日から始まり43日間