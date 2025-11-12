『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。 イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。 今回の撮影会場は、名古屋市にあるタイヤ＆ホイールの専門店「URBAN OFF CRAFT中川店／EURO STYLE CRAFT（以下：クラフト中川店）」。クラフトは愛知・静岡・岐阜・三重・神奈川に11の店舗を展開しており、なかでも中川店は最新設備を兼ね備えたフラッグシップ店