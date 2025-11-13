【新華社宜昌11月13日】中国湖北省宜昌市秭帰（しき）県は、かんきつ類が最も市場に出回る時期を迎え、輸出向け加工企業の生産ラインはフル稼働している。新鮮なかんきつ類は缶詰や果実酢、濃縮果汁などに加工され、米国、ロシア、日本など140以上の国・地域に輸出され、注文が増え続けている。通年収穫が可能なかんきつ類の主要産地である同県の栽培面積は40万ムー（約2万6667ヘクタール）を超え、2024年の生産額は250