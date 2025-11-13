10月29日の世界脳卒中デーに合わせて、脳梗塞治療薬の新薬候補「TMS-007」を開発中の創薬ベンチャーである株式会社ティムスが、プレス向け事業説明会を開催した。そこでは、既存であり唯一である急性期脳梗塞治療薬「t-PA」の課題である発症後4.5時間以内の投与の壁を超える可能性が示されていた。株式会社ティムスとはどんなベンチャーなのか株式会社ティムスとは、2005年に設立した東京農工大発のベンチャー企業である。本社は東