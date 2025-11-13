ブルボンから、いちごのおいしさを取り入れた“いちごフェア”商品が登場。「ミニミルフィーユショコラあまおう苺」が2025年11月18日(火)に期間限定で新発売されます。 ブルボン「ミニミルフィーユショコラあまおう苺」  価格：オープンプライス発売日：2025年11月18日(火)全国発売販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など内容量：84g(個装紙込み)賞味期限：12カ月 ブルボンの“いち