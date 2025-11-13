プロ野球・DeNAは13日、タイラー・オースティン選手とマイク・フォード選手を自由契約としたと発表しました。オースティン選手は2020年にDeNAに加入。2年目に28本塁打、74打点、打率.303として存在感を見せると、2024年には打率.316をマークし首位打者に輝きました。今季は65試合の出場にとどまり11本塁打28打点で打率.269の成績でした。フォード選手は2年目の今季、25試合の出場で9安打、0本塁打、1打点で打率.196の成績でした。