阪神の藤川球児監督が、高知・安芸での秋季キャンプで臨時コーチとして合流した球団OBの糸井嘉男スペシャルアンバサダー（SA）の若手選手への影響に目を細めた。「今来ているタイガースのメンバーを見てもらったら分かる通り、自分たちの実力を引き上げなければプロ野球の世界で活躍することはなかなか難しいので、そういう意味では（糸井SAは）這い上がってきた選手。この秋季キャンプは糸井SA自体が現役のときから大事にして