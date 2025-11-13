サントリー食品インターナショナルは、紙パックのジュース「サントリー なっちゃん りんご」の容器が膨張し、香りや味が変化したものがあるとして、自主回収を発表しました。回収の対象となるのは、250ミリリットルの紙パックで、容器に記載されている賞味期限が2026年4月20日、製造所固有記号が「＋WY」と記載されているものです。全国のスーパーやコンビニなどで、およそ5万8000本が販売されています。製造工程で設備内に残った