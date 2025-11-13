菅野智之選手のメジャー1年目の成績をオリオールズのエリアスGMが評価しました。日本時間13日、MLB GMミーティング2日目が行われ記者のインタビューに答えたエリアスGM。菅野投手は昨季NPBで最優秀選手賞(MVP)を獲得し、35歳の年齢からメジャーに挑戦しオリオールズに入団。1年目から先発ローテーションを守り続け、30試合に登板し、10勝10敗で2桁勝利を記録。10度のクオリティー・スタート(6回以上を投げ自責点3以下)、106奪三振