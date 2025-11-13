安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の第７回公判が１３日、奈良地裁であり、検察側の証拠調べで安倍氏の妻・昭恵さん（６３）の上申書が読み上げられた。事件当日、病院で安倍氏と対面した時の心境について「夫の顔は笑っているようだった。手を握り、呼びかけると握り返してくれたような気がした」とつづられていた。上申書は２３年８月