ＤｅＮＡは１３日、タイラー・オースティン内野手とマイク・フォード内野手について、同日付けで自由契約としたと発表した。６日にウェーバー公示手続きを行っていた。オースティンは来日６年目の今季は故障がちで６５試合の出場、打率・２６９、１１本塁打、２８打点にとどまった。右膝を痛め、ＣＳ出場もかなわなかった。ＮＰＢ通算では４０３試合、打率・２９３、８５本塁打、２３６打点。フォードは２４年７月に来日し