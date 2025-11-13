奈良県桜井市の大神神社でかけ替えられた大杉玉＝13日午前酒造りの神様として知られる奈良県桜井市の大神神社で13日、拝殿の大杉玉がかけ替えられた。大きさは直径約1.5メートル、重さ約200キロ。ワイヤと滑車を使い、6人がかりで慎重に天井までつり上げて金具に固定すると、巫女が「三輪明神」「志るしの杉玉」と書かれた木札をつけた。大杉玉は、球状に編んだ竹籠にご神体の三輪山の杉枝をびっしり差し込み、丸く刈り込んで