アルビレックス新潟は11月13日、入江徹監督が2025シーズンをもって退任することを発表した。静岡県出身の48歳は、現役引退後の2008年に新潟のユース（現U-18）のコーチとして指導者のキャリアをスタート。その後は同クラブのU-15やU-18の監督を歴任。22年からトップチームでコーチなどを務め、今年６月に樹森大介監督の契約解除に伴い、新潟の指揮官に就任した。下位に低迷するチームの立て直しを託され、懸命に指導にあたっ