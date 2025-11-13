フィギュアスケート女子でジュニアGPファイナルと世界ジュニアで3連覇中の島田麻央（17＝木下グループ）が11月13日、服部真二スポーツ賞を受賞した。都内ホテルで行われた表彰式に制服姿で出席し、「このような素晴らしい賞をいただきありがとうございます」と満面の笑みを浮かべた。同賞は、世界を目指し、挑戦し続ける若いアスリートに贈られる。フィギュア界の次世代エースは「ありがたいことに楽曲に絡んで劇団四季のコン