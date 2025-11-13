【ジュネーブ＝船越翔】スイス・ジュネーブで１２日、若手音楽家の登竜門とされるジュネーブ国際音楽コンクール・ビオラ部門の最終選考が行われ、東京都出身でドイツ在住の谷口朱佳（あやか）さん（２３）が２位に入賞した。谷口さんはスイス・ロマンド管弦楽団と共演し、バルトークの「ビオラ協奏曲」などを演奏した。１位を取れずに「悔しい」としつつ、コンクールを通して「自分とどう向き合うかや、自分に何が向いているかな