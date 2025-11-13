東京都内のマッサージ店でタイ国籍の12歳の少女が違法に働かされていた事件で、タイ警察が少女の母親が拘束されている台湾に到着しました。事件を巡っては、少女に性的な接客をさせる恐れがあると知りながら店に引き渡した児童福祉法違反の疑いがあるとして、警視庁が母親の逮捕状を取ったことが分かっています。母親は別の売春事件に関与した疑いで台湾で拘束されていて、11日から来日していたタイ警察は13日朝、羽田空港を出発し