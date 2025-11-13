アメリカのトランプ大統領は12日、連邦政府再開に向けた「つなぎ予算案」に署名し、史上最長の1カ月半に及んだ政府機関閉鎖の解消が決まりました。トランプ大統領：この素晴らしい予算案に署名することにより、わが国は再び活動を開始する。アメリカ連邦議会下院は12日夜、2026年1月30日までの資金を確保するための暫定予算、いわゆる「つなぎ予算案」を可決しました。その後、トランプ大統領が署名して予算が成立し、7年ぶり、史