元ボス猫らしからぬおっとりぶりで人気者になったほたて（ミックス/推定9歳/♂）。同居する猫たちとのほのぼのとした日常を覗き見！同居する猫たちとのほのぼのとした日常を覗き見！初めましての取材陣に他の猫が退避する中、ほたてくんはカメラの前で堂々たる姿。近所のボス猫として名を馳せていた、元野良猫のほたてくん。そんな彼が、保護猫の預かりボランティア活動をし、20匹以上の譲渡をしてきた姉やんさんのもとで暮らすよ