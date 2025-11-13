AKB48の元メンバー大家志津香（33）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。AKB48に入ったのが3カ月違い柏木由紀と仲良くなるまで10年かかったと告白した。2人はAKB48の「仲良しメンバー」としてゲスト出演。大家は柏木のことを「一匹狼すぎる」と評した。大家は「これだけ女の子がいるグループで誰とも群れなくて、でも一匹狼なのに八方美人なんですよ。みんなに『ご飯行こうね、ご飯行こうね』って