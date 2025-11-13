離婚経験のある女性を恋愛対象から外してしまう男性に、バツイチ女性が彼女候補として見てもらうにはどうしたらいいのでしょうか。そこで今回は『スゴレン』男性読者のアンケートを参考に、「バツイチ女性に対し男性が『つき合うのは勇気がいるな…』と及び腰になる理由９パターン」を紹介させていただきます。【１】前夫との関係がどうなっているのか気になるから「まだ前夫と繋がっているなら嫉妬しちゃう」（30代男性）というよ