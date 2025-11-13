結婚すると義両親との関わりは必然的に増えますよね。この記事では、酔っ払ってLINEで変な内容を送りつけられたことで、「お祝い膳には来ないでほしい」と思うようになった…という投稿を紹介します。元々、家に押しかけてきて、子どもの名前を叫ぶなど、義両親の行動に違和感を抱いていた投稿者さん。ハッキリ伝えるべきか、夫のことを思うと、どうすればいいのか結論が出せずにいるそうです。 ©︎ママリ