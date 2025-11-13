◆大相撲九州場所５日目（１３日・福岡国際センター）元幕内で東幕下３６枚目の天空海（立浪）が２勝１敗となった。同３８枚目の風栄大（押尾川）の左上手をがっちりつかみ、まわしを切ろうとしたタイミングで突き落とした。「危なかった。最後は必死だった」。白星が先行し「おいしいもの食べているからですかね」と笑顔がはじけた。１３日は茨城県民の日。大洗町出身の天空海は休みだった小中学校で「最高でした。アクアワー