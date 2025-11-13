参政党の神谷宗幣代表が１３日に参院予算委員会で高市早苗首相らに質問した。神谷氏は「米トランプ大統領は、行き過ぎたグローバリズムの修正をかけられている。ドイツ、フランス、イギリスもそういう流れが出てきている」と分析。「それが極右だなんだと（メディアで）書かれる。我が党で書かれてますけど」とし、「総理もたまに極右って書かれてますけども…」と笑顔で高市氏に振った。すると高市首相は「巻き込まないでく