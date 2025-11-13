静岡で話題のグルメ情報をお届けする番組、「くさデカ」の「半径５００ｍ！市役所近辺の最強ランチ５選」が１１月２２日（土）午後６時半から放送される。今回のテーマは市役所近辺のお勧めランチだ。富士市役所周辺を平畠啓史が、焼津市役所周辺を相馬理と大森万梨乃（テレビ静岡アナウンサー）が徹底調査する。平畠が訪れたのは親子３代で切り盛りする食事処。「ボリューム満点のランチ」が味わえると近隣のサラリーマンを