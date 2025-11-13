参政党の神谷宗幣代表が１３日に参院予算委員会の質問に立ち、初手から高市早苗首相らを褒めちぎった。神谷氏は冒頭「このような形で予算委に長時間出て、各党の話を現場で聞くのは初めて」とした上で「総理の答弁を聞いておりますと、ストレートでわかりやすい答弁が多い。片山さつき大臣の先ほどの答弁もわかりやすい」と絶賛。「いま支持率が大変高いですけど、わかりやすいやりとりが国民の支持理解を得るのかなと」と独自