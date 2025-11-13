高市総理は13日、参議院・予算委員会に出席し、外国勢力からの重要情報の防護を目的とした「スパイ防止法」の制定をめぐり、「外国勢力から日本を守っていく対応を検討したい」と述べ、意欲を示しました。参政党神谷宗幣代表「スパイ防止法の制定、急務だと思いますが、スパイ防止法の制定に向けて高市総理のお考えをお聞かせください」高市総理「スパイ防止法の制定は、私自身が総裁選挙で訴えていたことでもございます。外国勢