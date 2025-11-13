福岡東署は13日、福岡市東区和白東2丁目付近で同日午前9時半ごろ、サルの目撃情報があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。11月に入って以降、福岡都市圏では福岡市早良区や城南区、糸島市の市街地でサルの出没情報が急増している。