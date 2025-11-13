ＡＤワークスグループ [東証Ｐ] が11月13日後場(15:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終利益は前年同期比2.1倍の23.1億円に急拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の25.4億円→28.7億円(前期は16.1億円)に13.0％上方修正し、増益率が57.8％増→78.3％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社