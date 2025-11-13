＜伊藤園レディス事前情報◇13日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞今季も残すは3試合。年間女王争いはいよいよ最終盤を迎えている。現在、メルセデス・ランキング1位は今季4勝を挙げ、2431.11ポイント（pt）を積み上げている佐久間朱莉。2位には今季2勝の神谷そらが1790.94ptで続く。【写真】印象変わる！佐久間朱莉のドレス姿今大会は3日間競技のため、優勝者には200ptが加算される。次戦の4日間競