＜三井住友VISA太平洋マスターズ初日◇13日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。連覇を狙う石川遼は3バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」と振るわず、1オーバー・63位タイでホールアウトしている。【写真】大谷翔平と石川遼の共通点はグローブの向き？5アンダー・首位タイに宮里優作、石坂友宏、山田大晟。1打差4位タイには堀川未来夢、幡地隆寛、米