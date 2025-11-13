“世界の大温泉”をテーマにしたスパワールドが史上最大のリニューアル。注目は、収容人数１４０人の超大型サウナです。世界の大温泉をテーマにした大阪市浪速区のスパワールドでは、世界１２か国１７種類の温泉が楽しめます。そして１１月１５日（土）、新たに３つのエリアがリニューアルオープンします。「アジアゾーン」の室内の障子には四季折々のプロジェクションマッピングを投影。さらに「モダンバリエリア」が誕生