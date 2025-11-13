人気ミャクミャクグッズの新作が、１１月１３日に予約受付開始です。のべ２５００万人が来場した大阪・関西万博。閉幕から１か月が経ちますが、いまもミャクミャク人気は健在！万博ロスの声を受けオフィシャルストアを新たにオープンするなど勢いは衰え知らずです。そんな中、人気だった「ミャクミャクシューズ」に新たな展開が！あまりの人気に２度も増産し累計８０００足以上を販売。しかし、手に入れられなかった人が続出