観光列車で三重の旅。ＪＲの新プランの狙いは？ＪＲ西日本の豪華観光列車「はなあかり」。時期によって運行エリアが変わる列車で、１２月下旬までの土日は「敦賀」と「城崎温泉」間を走りますが、この秋、初めて京都から三重に行くプランを、実験的に実施します。忍者の里で有名な伊賀市内の観光や伊賀牛が出る日帰りプランで、値段は１人３万２８００〜（※おとな・こども同額）ですが、すでに全日程完売の人気ぶりです。