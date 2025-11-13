あのスーパースターが、金になって登場しました！高島屋大阪店で始まった１０００点以上の金製品が集まる「大黄金展」。今回の目玉が、大谷選手の身長と同じ高さ約１９０ｃｍ、金箔約１５５０枚が使われた金の大谷翔平像。去年の５０−５０の記録にちなんで、値段は５５００万円！すでに２件も注文が入っているということです。さらに、純金の大谷メダルや純金のフィギュアにも問い合わせが多く寄せられているといいます。他