C-Unitedは、全国の「珈琲館」・「珈琲館 蔵」にて、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と初のコラボレーションアイテム『ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026』を発売する。事前予約は、13日より、店頭販売は12月18日より開始。さらに、21日午後8時よりオンラインストアでも販売を開始する。あわせて、同日より「オリジナルアクリルカラビナ」がもらえるプレゼントキャンペーンも実施。【写真】普段使いしやすい