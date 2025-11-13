すかいらーくレストランツが運営する「しゃぶ葉」は、11月20日から「ラムしゃぶ麻辣湯フェア」を開催する。同キャンペーンでは、ラムしゃぶが期間限定で復活するほか、「麻辣湯だし」&新トッピングの登場、九州黒豚の限定復活などが楽しめる。ラムしゃぶ麻辣湯フェア「ラムしゃぶ麻辣湯フェア」は、11月20日〜1月中旬の期間中、「ラムしゃぶ コース」および「ラムしゃぶ＆国産牛 コース」を対象にしゃぶ葉全店で実施する。なお